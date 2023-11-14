Во Владимирской области работает горячая линия по вопросам качества работы такси. Есть вопросы...

Во Владимирской области работает "горячая линия" по вопросам качества работы такси.Есть вопросы по работе такси или операторов, которые предоставляют авто в аренду? Свои претензии и предложения вы можете адресовать на специальную горячую линию.Ее организовало Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Тематическая линия будет работать до 24 ноября. Специалисты Управления проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси. Важнейшей темой станет и безопасность пассажиров.Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 45-10-70.