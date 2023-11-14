Во Владимирской области состоится чемпионат мира по русскому жиму. В эту субботу в Доброграде...

Во Владимирской области состоится чемпионат мира по "русскому жиму".В эту субботу в Доброграде сильнейшие атлеты начнут борьбу за победу на чемпионате мира по русскому жиму. В числе участников - супруги Субботины из Владимира. Об их рекордах расскажет Александра Ледебикова.Русский жим - дело выносливых. Кирилл Субботин знает это наверняка. Этот вид спорта будто для него придумали. Как только тал заниматься, почти сразу начал ставить собственные рекорды.Кирилл Субботин, спортсмен:- Всегда хотелось очень много жать. То есть либо по времени жать очень много, либо на максимум. Сейчас остановился именно на повторе. Личный рекорд - это, получается, выполнил норматив элиты в том году - 55 кг. пожал на 157 повторений - два подхода, и в третьем подходе - 171. То есть это пять минут времени.На достигнутом Кирилл не остановился. И ..бросил себе новый вызов - выступить на чемпионате Мира по русскому жиму. До первенства оставалась ровно неделя. Верить в результат помогала поддержка любимой. К элитному марафону спортсмен готовился вместе с женой- Мариной Медведевой. В "тяжелом спорте" супруги находят - вдохновение...Марина Медведева, спортсменка:-Мне очень нравится. Я кайфую, я жму. Тренировки три раза в неделю. То есть, подход может занимать даже 25 минут.Тренер обязательно должен быть. Тренер у нас чемпион, рекордсмен - Евгений Воронин. Мы занимаемся и пока все отлично.Заниматься с тренером можно не только в спортзале. Очень удобен "онлайн" формат - рассказывает Кирилл. Это ни сколько не мешает наставнику "наблюдать" за правильной техникой выполнения упражнений и вовремя исправлять ошибки. С наиболее распространенными из них "жимовикам" приходилось сталкиваться не раз .Кирилл Субботин, спортсмен:-Слишком быстро начинают жать штангу без фиксации локтей - это основная ошибка. В русской тройке, например, основная ошибка - это отрыв таза. То есть когда спортсмен пытается выжать - попытки как бы всем телом помочь.Есть в русском жиме и другая дисциплина - так называемый " жим народный" . В ней вес штанги не фиксированный, зависит от веса участника. Какую "категорию" выбрать - каждый спортсмен решает самостоятельно.Кирилл Субботин, спортсмен:- Те, кто умеет держать штангу наверху - им проще в народном работать. Тем, у кого ладошки слабенькие - можно полежать, отдохнуть со штангой - легче, наверное русский жим будет."Главный герой" соревнований, после самих атлетов, конечно, - гриф для штанги. Его тоже нужно выбирать "с умом". Семья Субботиных остановилась на грифе для кроссфита. Его удобнее держать в руке - говорят спортсмены. Специальная насечка не врезается в ладонь, а во время "отрыва" от грудной клетки поднимать штангу гораздо проще.Кирилл Субботин, спортсмен:- Есть штангистские грифы - они очень сильно врезаются в ладони. Есть лифтерские грифы - они на один миллиметр толще, чем этот гриф, но отбивать им просто невозможно.Марина Медведева, спортсмен:- Возим гриф с собой. Чемпионский гриф - мы всегда с ним побеждаем.Вот и в этот раз гриф отправится на соревнования вместе со своими хозяевами. Талисман удачи - мощная поддержка на пути к победе!Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир