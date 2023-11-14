В конце августа число обратившихся к врачам с отравлением фастфудом превысило 100 человек. И вот один из пострадавших от некачественной продукции точки общепита во Владимире, Сергей Попов,

В конце августа число обратившихся к врачам с отравлением фастфудом превысило 100 человек. И вот один из пострадавших от некачественной продукции точки общепита во Владимире, Сергей Попов, подал гражданский иск в Ленинский районный суд с требованием возместить моральный и материальный вред. Как установили в суде, 15 августа мужчина купил шаурму с картошкой в точке быстрого