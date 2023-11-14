В рейтинге доступности ипотеки Владимирская область занимает 5 место со средним платежом более 54%.

В рейтинге доступности ипотечных кредитов Владимирская область занимает 55 место из 85. Жители региона платят за ипотеку 54,2% от зарплаты ежемесячно.Срок выплаты ипотечного кредита во Владимирской области составляет 289 месяцев или почти 5 лет, а средняя сумма кредита — 3,2 млн рублей. Санкт-Петербург и Москва занимают 19-ю и 24-ю строчки с цифрами, близкими к общероссийским. К слову, согласно статистики, в среднем россияне отдают 43,8% при сроке кредита 296 месяцев и средней сумме №,9 млн рублей.