Жители Владимирской области смогут стать свидетелями сразу двух редких астрономических явлений. 15...

Жители Владимирской области смогут стать свидетелями сразу двух редких астрономических явлений.15 ноября (в среду) владимирцев ожидает «Уран в противостоянии». Что это значит? Всем желающим увидеть планету в удивительном сияющем блеске рекомендуется выйти 15 ноября (в 03:32 по московскому времени, при условии, если небо будет без туч и облаков) на открытую местность или смотровую площадку. Именно в этот момент Уран достигнет так называемого "противостояния"!Космическое событие интересно тем, что планета будет находиться в созвездии Овна, ее яркость составит «5,6». Для наблюдения следует использовать небольшой телескоп, так как за счет яркости Уран будет трудно различим. Но всё же — увидеть его будет возможно.18 ноября (в субботу, в ночь с 17 на 18-е) произойдёт ещё одно удивительное событие - пик метеорного потока Леониды. Понаблюдать за ним можно в созвездии Льва сразу после полуночи. Если погодные условия позволят, то будет возможность увидеть до 10 метеоров в 1 час.Месяц в это время растущий, поэтому наблюдениям точно не помешает.Это интересно!Каждые 33 года жители Земли могут наблюдать «шторм Леониды», пик которого может достигать сотен или тысяч метеоров в час. Так, в 1966 году тысячи «звёзд» в минуту проходили через атмосферу Земли в течение 15 минут. Это явление назвали «метеоритным дождём».Известно, что «родительским телом» Леонид является комета Темпеля-Туттля, а их радиант (кажущийся источник) находится в созвездии Льва.Фото: pxfuel.com