По обвинению в краже денег у приятеля перед судом предстанет 36-летний житель Петушинского района.

По обвинению в краже денег у приятеля перед судом предстанет 36-летний житель Петушинского района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в октябре 2023 года. В полицию обратился потерпевший, у которого пропали 12,5 тыс. рублей. Правоохранители провели расследование и вышли на след подозреваемого.Было установлено, что накануне обворованный мужчина выпивал с приятелем у себя в квартире. Пострадавший дал собутыльнику ключи от квартиры, чтобы тот сходил в магазин и купил ещё спиртного. Товарищ вернулся, однако ключи не отдал.Мужчины выпили, и гость ушёл. Он появился вновь, когда хозяин уже спал, и воспользовался ключами. Деньги обвиняемый отыскал в кармане куртки приятеля.В ведомстве отмечают, что на допросе фигурант сознался в краже. Уголовное дело передано в суд.