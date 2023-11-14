Жителям одной из улиц города Кольчугино приходится добираться до детского сада, школы и храма по...

Жителям одной из улиц города Кольчугино приходится добираться до детского сада, школы и храма по проезжей части.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что автомобильная дорога по улице Металлургов от дома № 1 до № 117 города Кольчугино не оборудована тротуаром для пешеходов. Но при этом, здесь находятся социально значимые объекты: детский сад, общеобразовательная школа и Свято-Покровский храм.«Взрослые и дети вынуждены ходить по проезжей части, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан...» - рассказывают в региональной пресс-службе прокуратуры.По результатам проверки в городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации Кольчугинского района и МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» организовать работы по устройству тротуара.Теперь устранение зафиксированных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области