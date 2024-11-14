В кольчугинской школе №6 в кабинете математики начала отходить стена. Это здание на улице Мира – старое. В военное время в нем располагался госпиталь. Власти должны были капитально

В кольчугинской школе №6 в кабинете математики начала отходить стена. Это здание на улице Мира – старое. В военное время в нем располагался госпиталь. Власти должны были капитально отремонтировать школу, но не нашли подрядчика, который возьмется за объект культурного наследия. Как сообщили в прокуратуре, 80 миллионов рублей на капремонт были выделены в марте этого года