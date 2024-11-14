Сейчас проводятся плановые экстренные работы аварийного участка.

Представители райадминистрации Кольчугино Владимирской области сообщили, что обрушения фасада школы №6 не произошло, а проводятся плановые экстренные работы аварийного участка. Однако горожане выразили недовольство, отметив, что такие работы нельзя проводить во время учебного процесса. Местные жители также указали на необходимость капитального ремонта, поскольку часть кирпичной кладки под крышей здания обрушилась.В 2023 году коллектив школы уже обращался к губернатору Александру Авдееву с жалобой на состояние помещений, и он пообещал выделить средства на капремонт в 2024 году. Пока что власти ограничились ремонтом лишь аварийного участка фасада, обновлений о капитальном ремонте пока нет.Напомним, ранее мы писали, что