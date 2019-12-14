Российский биатлонист Александр Логинов остался доволен спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, в которой он занял третье место. По мнению спортсмена, у него появился прогресс по сравнению с первым этапом.

Российский биатлонист Александр Логинов остался доволен спринтерской гонкой на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, в которой он занял третье место. По мнению спортсмена, у него появился прогресс по сравнению с первым этапом."У меня получилось держать дистанционную скорость намного дольше, чем на первом этапе. Это для меня очень важно. Естественно, это не мой ход, но все же считаю, что гонка получилась", – цитирует российского биатлониста РИА Новости.Напомним, что Александр Логинов финишировал с третьим результатом дня в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Австрии.