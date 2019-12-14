14.12.2019

2019-12-14 12:40:02

Баба-Яга против

«Мы тоже могём бал устроить!» - с таким кличем во владимирском театре кукол выступила Баба-Яга. Она во все времена пытается нарушить праздник и сама хочет стать хозяйкой новогоднего бала.

Чудесную, яркую комедию в дремучем лесу под Новый год увидят юные владимирские театралы. Что происходит в закулисье, как создается чудо?

Екатерина Таманова, корреспондент: «Татьяна, здравствуйте. Сегодня мы находимся на репетиции новогоднего спектакля в театре кукол. Спектакль называется «Елка для Бабы-Яги или новогодняя комедия в дремучем лесу». Мы можем поговорить с исполнительницей главной роли Мариной. Марина, здравствуйте . Расскажите нам, пожалуйста, про вашу героиню »

Марина Вахтанина, актриса, исполнительница роли Бабы-Яги: «Здравствуйте. Ну, главная героиня - Баба-Яга, и мы попытались в нашей сказке представить ее доброй, веселой, зажигательной. Баба-Яга, которая хочет праздник, которая хочет, чтобы к ней тоже приходили дети, было весело и задорно.»

Зимнюю сказку про зажигательную Бабу-Ягу начали готовить еще летом. Чертили эскизы, готовили костюмы и куклы, учили роли. Правильную атмосферу действию придает, конечно, музыка. Композитор начал ее писать сразу после прочтения пьесы. Музыка разная, иногда неожиданная. Леший будет выходить под аргентинское хриплое танго.

Алексей Сидорцев, композитор спектакля, заведующий музыкальной частью Владимирского театра кукол: «Спектакль новогодний, он должен быть веселый, поэтому и музыка должна быть веселой, правильно. И нечего тут рассуждать, она должна веселить, а если смешить - то вообще хорошо».

В пьесе елка - тоже действующий персонаж, у нее свой наряд, похожий на сарафан. Каждый костюм в спектакле особенный, пошит по уникальному эскизу - точно такого же не найти. Для второго состава сшили свой комплект, что бы костюмы сидели идеально. Пошив - результат совместной кропотливой работы модельера и бутафоров.

Марина Жукова, художник-модельер: «Это девочки обшивали, бутафоры. Вот, нашивали, такая специальная трубочка. Все было нашито вручную, платье было сшито, и вручную лепестки и трубочка».

Вероника Соловьева, художник-гример: «Если вы обратите внимание, эти зрачки - они как бы вырезаны, и это кожа - натуральная. Мы сталкиваемся с этими мелочами. Их вроде бы не видно далеко со сцены, но это очень сложно и мы это делаем. Ну вот фантазия художника.»

В пьесе задействованы только русские народные персонажи: Яга, Леший, Иванушка-дурачок, богатырь Алеша Попович и даже избушка Бабы-Яги. У этого героя самый сложный костюм, актер действительно носит на себе целый домик, в котором к тому живет ворон. А еще там хранится практически весь реквизит для сказки.

Борис Кузов, актёр, исполнитель роли Иванушки: «У него там сундук бездонный, волшебный, и у него там все помещается».

Пьеса давно лежала в столе у режиссера, но решили поставить только в этом году. Зацепила тем, что она очень действенная, хорошо прописаны диалоги, характеры персонажей, конфликтные ситуации, поэтому она яркая и комедийная, рассказывает Марина Протасова.

Марина Протасова, главный режиссер владимирского областного театра кукол: «Мне кажется, это самое то, что нужно детям и взрослым в Новый год - немножко порадоваться, посмеяться и поднять себе настроение. Поэтому мы с радостью, в едином порыве - и я, и художник Ирина Хморук из Москвы, и композитор Алексей Эдуардович - мы взяли эту пьесу к работе».

Екатерина Таманова, корреспондент: «Премьера пьесы состоится 24 декабря, пьеса будет идти вплоть до Нового года».

Екатерина Таманова. «Вести-Владимир»