Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что не испытала никаких эмоций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где она показала третий результат. Также россиянка объяснила свой промах на стойке.

Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что не испытала никаких эмоций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где она показала третий результат. Также россиянка объяснила свой промах на стойке."На финише пришлось тяжело. Посмотрела на результат и не испытала в тот момент никаких эмоций. Третье место – это здорово", – приводит слова 25-летней спортсменки Sportbox.ru.Также она ответила на вопрос, чем вызван промах во время стрельбы из положения стоя. "Это был промах на пять часов. Мыслей о том, как классно складывается гонка, не было, просто я поспешила", – добавила россиянка.Напомним, что Миронова первой из женской сборной России заняла призовое место на этапе Кубка мира в нынешнем сезоне. В Хохфильцене она финишировала с третьим результатом дня.