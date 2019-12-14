Басманный суд Москвы принял решение арестовать бухгалтера Екатерину Заяц по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бухгалтера Екатерину Заяц по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.По мнению следствия, она вместе с еще одним подозреваемым Тяном (руководителем московского офиса бывшего министра) вела неофициальную деятельность, "направленную на обогащение Абызова", передает РИА Новости.Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел против Абызова по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества" в марте 2019 года. Ему предъявлены обвинение в хищении и 4 миллиардов рублей у компании "Региональные электрические сети" и "Сибирской энергетической компании". После чего деньги были выведены за границу.Кроме того, следователи считают, что Абызов, будучи министром, продолжал заниматься бизнесом и заработал за это время 32 миллиарда рублей. Сам Абызов свою вину не признает.