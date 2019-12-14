В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Даллас Старз на льду домашней арены в овертайме проиграл команде Вегас Голден Найтс со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" на льду домашней арены в овертайме проиграл команде "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда шайбы забросили Тейлор Федун (16-я минута) и Джейми Бенн (55), а у гостей – Вильям Карлссон (25) и Чендлер Стивенсон (35). Победу "рыцарям" принес Макс Пачиоретти, забивший на 52-й секунде овертайма."Вегас" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Даллас", прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе на одно очко больше.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "звезды" в воскресенье, 15 декабря, на выезде сыграют с "Нэшвилл Предаторз", а "Голден Найтс" на следующий день примут "Ванкувер Кэнакс".