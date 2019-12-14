Есть личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter, в том числе о том, что частичная торговая сделка с Китаем — уже заключена. Дональд Трамп изо всех сил пытается не отвлекаться на то, что происходит в Конгрессе. Даже американским СМИ уже кажется, что в Палате представителей ночуют архитекторы импичмента. В президентской администрации решение утвердить оба пункта обвинений назвали смехотворной чушью.

Есть личный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter, в том числе о том, что частичная торговая сделка с Китаем — уже заключена. Дональд Трамп изо всех сил пытается не отвлекаться на то, что происходит в Конгрессе. Даже американским СМИ уже кажется, что в Палате представителей ночуют архитекторы импичмента. В президентской администрации решение утвердить оба пункта обвинений назвали "смехотворной чушью".Тех, кто говорит импичменту "да" все-таки больше. За каких-то пять минут пункты обвинений утверждены. Трампа будут судить за злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию.Исторический момент должен был случиться еще вчера. Но слушания сильно затянулись. Конгрессмены моргали все медленней, кто-то откровенно клевал носом. Председатель подытожил — с мыслью об импичменте нужно переспать."Объявляется перерыв до 10 утра, после чего мы перейдем к рассмотрению вопроса таким образом, что каждый из нас получит возможность за или против каждой из статьи импичмента", — заявил Джеральд Надлер, председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США."Вы нарушаете порядок, вы решили не консультироваться с заместителем председателя комитета по такому важному вопросу! Это все пародия на суд, вот что я думаю! Похоже на сталинизм, это диктатор!", – возмутился Крис Коллинз, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.Сталинист и диктатор, потому что нарушил планы коллег. В пятницу конгрессмены хотели спокойно разъехаться из Вашингтона на выходные. Но импичмент — это уже телешоу в режиме нон-топ."Трансляцию хотят возобновить завтра, сейчас уже больше 11 вечера и нас вряд ли смотрит много людей", — сообщил Коллинз.Когда из Конгресса расходились, столица видела десятый сон. На пустых улицах они долго ждали такси.В Вашингтоне сейчас 11:15 ночи, а в здании, где проходят слушания, до сих пор горит свет. Конгрессмены обсуждают статьи импичмента уже больше 14 часов.Так республиканцы протестовали. У них почти получилось сделать слушания бесконечно долгими. Внесли 5 поправок. А по правилам у каждого из 40 членов комитета было 5 минут, чтобы высказаться по каждой. И правом своим все воспользовались сполна."Хантер Байден и "Burisma" – вот интересная история. Зарплата – 86 тысяч долларов в месяц, никакого опыта. Работа на какое-то иностранное государство, при том, что твой отец – вице-президент США. Здесь есть кто-то, кто считает это в порядке вещей?", — поинтересовался Мэтт Гейтс, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.Этим же вопросом задавался и Трамп, когда убеждал Зеленского начать расследование по коррупционным делам бывшего вице-президента.Демократы подают историю в другом свете — вот одна из конгрессменов сделала пометки на стенограмме беседы. Фраза — "президент, я прошу вас оказать нам услугу", интерпретирована так: Трамп просит украинцев помочь его предвыборной компании, в обмен на военную помощь. Нашлось и объяснение почему Зеленский заявил: Трамп на него не давил."Конечно, Зеленский заявил, что на него давление не оказывалось. К его голове был приставлен пистолет, которым являлся президент США, от которого он зависел, как от источника военной помощи", — рассказал заявил Джеральд Надлер, председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.Республиканцы поправки предлагали, демократы отклоняли большинством голосов. 40 человек, прозаседав до поздней ночи, пропустили бал конгрессменов в Белом доме, где Трамп не упустил возможности похвастать достижениями: "Этот месяц в Вашингтоне оказался весьма захватывающим. Таких было не так много. Я скажу так – у нас наилучшая экономическая ситуация за всю историю страны".Адвокаты Трампа уже во всю выстраивают линию защиты с республиканским большинством Сената, куда дело об импичменте наверняка попадет. Подконтрольная демократам Палата представителей за импичмент может проголосовать уже на следующей неделе.