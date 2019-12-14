Бывшая балерина Большого театра опубликовала в блоге в Инстаграм снимок с детского концерта в академии Сергея Андреяки, представ в необычном образе. Многие подписчики встретили публикацию шквалом критики.

Бывшая балерина Большого театра опубликовала в блоге в "Инстаграм" снимок с детского концерта в академии Сергея Андреяки, представ в необычном образе. Многие подписчики встретили публикацию шквалом критики.Анастасия Волочкова на снимке запечатлена держащейся за бордовую ширму в старых черно-красных брюках и черной кружевной рубашке. Вместо пояса талию танцовщицы облегала лента, с которой свисали лохмотья.Поклонники артистки придрались не только к одежде, но и к внешнему виду Волочковой в целом. Некоторые предположили, что балерина давно не мыла голову, поскольку ее волосы выглядят сальными. Пользователи сошлись во мнение, что с такой внешностью на сцену лучше вовсе не выходить."Да уж, нашла в чулане рванье и на себя надела", "Настя, уважайте себя, лучше вообще не выступать, чем докатиться до таких условий", – написали комментаторы.14 Дек 2019 в 12:53 PSTНекоторые из них обратили внимание, что кулисы, на фоне которых позировала артистка, тоже не первой свежести."Судя по драным шторам это не закулисье,а захолустье", – добавила одна из пользователей.