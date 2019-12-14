Звезда Интернов Илья Глинников пребывает в сильной депрессии из-за отношений с женщинами, и такое состояние у него продлится весь предстоящий год. Информацией с Дни.ру поделился астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, внимательно рассмотрев астрологическую карту актера.

Звезда "Интернов" Илья Глинников пребывает в сильной депрессии из-за отношений с женщинами, и такое состояние у него продлится весь предстоящий год. Информацией с "Дни.ру" поделился , внимательно рассмотрев астрологическую карту актера."Илья очень устал из-за постоянных поисков партнерши, и досих пор переживает расставание с Екатериной Никулиной едва ли не больше, чемона сама", – говорит Ермолаев. "У него наравне преобладают и творческая, и сексуальнаяэнергии, из-за чего проявляются проблемы психологического характера. В 2020году артист еще больше уйдет в себя, и спасут его только изучения духовныхпрактик и путешествия по местам силы, чтобы понять смысл жизни", – добавил астролог.По его словам, по натуре очень влюбчив,и каждые свои отношения с женщинами он идеализирует. Именно это являетсяосновной проблемой его неудовлетворенности.При каждом новом расставании инеудаче актера тянет на запрещенные препараты и алкоголь, которые могут его расслабить,а творческий человек не всегда способен держать себя в руках. "Самое главное,чтобы бесконечные депрессии не довели народного любимца до самоубийства", – добавилЕрмолаев.7 Авг 2019 в 12:22 PDT