Звезда Интернов Илья Глинников пребывает в сильной депрессии из-за отношений с женщинами, и такое состояние у него продлится весь предстоящий год. Информацией с Дни.ру поделился астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев, внимательно рассмотрев астрологическую карту актера.
Звезда "Интернов" Илья Глинников пребывает в сильной депрессии из-за отношений с женщинами, и такое состояние у него продлится весь предстоящий год. Информацией с "Дни.ру" поделился , внимательно рассмотрев астрологическую карту актера.
"Илья очень устал из-за постоянных поисков партнерши, и до
сих пор переживает расставание с Екатериной Никулиной едва ли не больше, чем
она сама", – говорит Ермолаев. "У него наравне преобладают и творческая, и сексуальная
энергии, из-за чего проявляются проблемы психологического характера. В 2020
году артист еще больше уйдет в себя, и спасут его только изучения духовных
практик и путешествия по местам силы, чтобы понять смысл жизни", – добавил астролог.
По его словам, по натуре очень влюбчив,
и каждые свои отношения с женщинами он идеализирует. Именно это является
основной проблемой его неудовлетворенности.
При каждом новом расставании и
неудаче актера тянет на запрещенные препараты и алкоголь, которые могут его расслабить,
а творческий человек не всегда способен держать себя в руках. "Самое главное,
чтобы бесконечные депрессии не довели народного любимца до самоубийства", – добавил
Ермолаев.
7 Авг 2019 в 12:22 PDT