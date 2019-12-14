Знаменитый юморист в своем блоге в Инстаграм заявил, что ездит в Германию на гастроли ежегодно в течение 25 лет. Однако СМИ заподозрили, что он готовится к свадебному путешествию.

Знаменитый юморист в своем блоге в "Инстаграм" заявил, что ездит в Германию на гастроли ежегодно в течение 25 лет. Однако СМИ заподозрили, что он готовится к свадебному путешествию.Петросян опубликовал на своей странице фотографию с прошлой поездки в европейскую страну. Он передал привет своим немецким зрителям и пригласил их на свой концерт.В то же время Татьяна Брухунова, которой СМИ приписывают замужество с комиком, опубликовала видео своей поездки на автомобиле в Москве, пишет . На кадрах ролика женщина прогуливается по магазинам и присматривает себе праздничную одежду. Исходя из этого наблюдатели сделали вывод о том, что артист отправился в Германию без нее.Воспользовавшись случаем, некоторые подписчики призвали юмориста вернуться к бывшей супруге – артистке Елене Степаненко."Вернитесь к жене ,а эта девушка вас не любит, на ней написано, да и на ее словах понятно ,что ей нужно", – заметила одна из пользователей.13 Дек 2019 в 3:38 PST