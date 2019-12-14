Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой. Она прокомментировала случившееся.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой. Она прокомментировала случившееся.По словам Тарасовой, она уважает решение олимпийской чемпионки 2018 года оставить на время карьеру. По всей видимости, Алине действительно не просто дается каждый выход на лед. Стоит заметить, что буквально на днях спортсменка заявила, что не имеет желания участвоватьв предстоящих чемпионатах России, а также чемпионатах Европы и мира."Я очень уважаю ее мнение, но я, конечно, очень уважаю Женю Медведеву,которая, мне кажется, перешла это состояние и хочет еще бороться. Мнекажется, что если бы даже Медведева выиграла то, что могла выиграть, то унее бы эта страсть осталась. Страсть!", – рассказала Татьяна в интервью с корреспондентами .Впрочем, прославленный тренер уверена, что однажды Алина вновь вернется на ледовую арену. Женщина подчеркнула, что не нужно опускать руки после поражения, и всегда стоит стремиться к чему-то большему. С одной стороны, такими словами Тарасова подбодрила поклонников Загитовой, а с другой – встревожила. В конце концов, никто не знает, когда юная фигуристка вновь появится на льду."Я уважаю Лизу Туктамышеву, но я и уважаю мнение девочки 17-летней(Загитовой), по всему видно, что ей тяжело. Один человек настроен на то,что, падая, надо вставать и двигаться вперед. Тяжело проигрывать. Адругой человек идет и делает дальше, из этого состоит его жизнь.Выигрывает и стремится идти дальше, что-то делать", – дополнила Тарасова.27 Июл 2019 в 12:31 PDT