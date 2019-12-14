В матче 18-го тура французской лиги 1 Монако на поле Стад Раймон Копа в Анже сыграет с местной одноименной командой. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.

В матче 18-го тура французской лиги 1 "Монако" на поле "Стад Раймон Копа" в Анже сыграет с местной одноименной командой. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.В заявку вошли 20 футболистов, включая полузащитника сборной России Александра Головина. Помимо него, в список вызванных Жардимом футболистов вошли: вратари Леком, Субашич, Су, защитники Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Марипан, Загре, полузащитники Бакайоко, Диас, Фабрегас, Желсон, Адриен, а также нападающие Огустен, Кейта Бальде, Бен Йеддер и Слимани.