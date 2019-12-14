Филипп Киркоров спровоцировал слухи о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. Поп-король облачился в наряд с необычной надписью.

Филипп Киркоров спровоцировал слухи о собственнойнетрадиционной сексуальной ориентации. Поп-король облачился в наряд с необычнойнадписью.Вокалиста часто причисляют к секс-меньшинствам. Послеразвода с певицей Аллой Пугачевой Филипп Киркоров так и не женился повторно, оего романах с другими женщинами мало что известно, да и дети у него появились спомощью суррогатных матерей.В то же время сам вокалист, как оказалось, не прочь дать повод длясплетен. Недавно, например, Филипп Киркоров приобрел куртку от бренда Vetementsи с удовольствием ее носит.На изделии красуется провокационная надпись: "QUEERS STILL HERE". Дословнослово "queers" переводится с английского языка, как "чудак", однако в ЛГБТ-сообществахоно используется как собирательный термин, обозначение сексуальных и гендерныхменьшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.В итоге перевод надписи на куртке звучит примерно так: "Гомосексуалывсе еще здесь".13 Дек 2019 в 8:55 PSTОтметим, чтопевец оправдывает подобные свои выходки, тем что он активно поддерживает ЛГБТ-сообщество, симпатизирует ему.Мол, он активный борец за права меньшинств.Между тем,слова кажутся некоторым неубедительными. В прошлом годудочь телеведущей Ларисы Гузеевой назвала артиста "гей-королем". Об этом сообщает