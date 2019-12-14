Филипп Киркоров спровоцировал слухи о собственной
нетрадиционной сексуальной ориентации. Поп-король облачился в наряд с необычной
надписью.
Филипп Киркоров спровоцировал слухи о собственной
нетрадиционной сексуальной ориентации. Поп-король облачился в наряд с необычной
надписью.
Вокалиста часто причисляют к секс-меньшинствам. После
развода с певицей Аллой Пугачевой Филипп Киркоров так и не женился повторно, о
его романах с другими женщинами мало что известно, да и дети у него появились с
помощью суррогатных матерей.
В то же время сам вокалист, как оказалось, не прочь дать повод для
сплетен. Недавно, например, Филипп Киркоров приобрел куртку от бренда Vetements
и с удовольствием ее носит.
На изделии красуется провокационная надпись: "QUEERS STILL HERE". Дословно
слово "queers" переводится с английского языка, как "чудак", однако в ЛГБТ-сообществах
оно используется как собирательный термин, обозначение сексуальных и гендерных
меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.
В итоге перевод надписи на куртке звучит примерно так: "Гомосексуалы
все еще здесь".
13 Дек 2019 в 8:55 PST
Отметим, что
певец оправдывает подобные свои выходки, тем что он активно поддерживает ЛГБТ-сообщество, симпатизирует ему.
Мол, он активный борец за права меньшинств.
Между тем,
слова кажутся некоторым неубедительными. В прошлом году
дочь телеведущей Ларисы Гузеевой назвала артиста "гей-королем". Об этом сообщает
.