16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг запланировала отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг запланировала отпуск, поскольку нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.Соответствующее заявление подросток сделала в Турине, куда приехала ради школьной забастовки "Пятницы ради будущего". По словам Тунберг, Рождество она намерена провести дома, после чего и отправится на "каникулы".В своей речи во время забастовки экоактивистка заявила, что она и ее единомышленники собираются оказать давление на тех, кто находится у власти, чтобы убедить их действовать и взять на себя ответственность. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на западные СМИ.Накануне Грету Тунберг американский журнал TIME назвал "Человеком года-2019". Президент США Дональд Трамп прокомментировал данное явление. По его словам, победа подростка является нелепой, а самой девочке необходимо поработать над своей проблемой управления гневом. Также американский лидер посоветовал Тунберг успокоиться и сходить с другом в кино на добрый фильм.