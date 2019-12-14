В политическом противостоянии Трампа с демократами возможен неожиданный поворот. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил, что в ходе поездки на Украину он собрал некую крайне важную информацию, которая касается оппонентов американского лидера.

В политическом противостоянии Трампа с демократами возможен неожиданный поворот. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил, что в ходе поездки на Украину он собрал некую крайне важную информацию, которая касается оппонентов американского лидера.На ее основе для Трампа уже готовят 20-страничный доклад.На Украине Джулиани изучал материалы, связанные с работой бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов. Речь шла о возможной их причастности к коррупционным схемам. Кроме Украины, юрист побывал в Латвии и на Кипре.Демократы утверждают, что Белый дом добивался от киевских властей расследования действий сына Байдена; якобы он обещал в обмен оказать финансовую и военную помощь. Эти подозрения стали основанием для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа, сообщает телеканал "Россия 24".