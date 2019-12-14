Известная модель появилась на публике в откровенном платье-фраке с бюстгальтером наружу. В таком пикантном виде 33-летняя Ирина Шейк обнималась со своим агентом Али Кавусси.

Известная модель появиласьна публике в откровенном платье-фраке с бюстгальтером наружу. В таком пикантномвиде 33-летняя Ирина Шейк обнималась со своим агентом Али Кавусси.Снимкомс близким другом звезда поделилась в своем "Инстаграме". В соблазнительномнаряде манекенщица пришла к Кавусси на день рождения, который тот отметил 12декабря.Дерзкийразрез от бедра подчеркнул длинные ноги модели. Ирина Шейк собрала волосы вгладкий хвост и сделала вечерний макияж. Знаменитость призналась другу в самых нежныхчувствах. "Есть друзья и есть семья. А бывает так, что друг становится семьей.Али, я люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни", – трогательноподписала совместный снимок звезда.Кавуссипоблагодарил подругу за поздравление. "Люблю тебя, сестренка", – ответилмужчина . Примечательно, что им не раз приписывали роман. Однако междумоделью и агентом никогда не было любовных отношений.12 Дек 2019 в 3:58 PSTНапомним,после развода с актером Бредли Купером недолго горевала в одиночестве. А недавно российская модель показала публике своего нового любовника. СМИ предполагают, чтоэто британский фотограф РованПапье. Они знакомы многолет, но, судя по всему, их отношения переросли из дружеских в нечтобольшее.