Известная модель появилась
на публике в откровенном платье-фраке с бюстгальтером наружу. В таком пикантном
виде 33-летняя Ирина Шейк обнималась со своим агентом Али Кавусси.
Известная модель появилась
на публике в откровенном платье-фраке с бюстгальтером наружу. В таком пикантном
виде 33-летняя Ирина Шейк обнималась со своим агентом Али Кавусси.
Снимком
с близким другом звезда поделилась в своем "Инстаграме". В соблазнительном
наряде манекенщица пришла к Кавусси на день рождения, который тот отметил 12
декабря.
Дерзкий
разрез от бедра подчеркнул длинные ноги модели. Ирина Шейк собрала волосы в
гладкий хвост и сделала вечерний макияж. Знаменитость призналась другу в самых нежных
чувствах. "Есть друзья и есть семья. А бывает так, что друг становится семьей.
Али, я люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни", – трогательно
подписала совместный снимок звезда.
Кавусси
поблагодарил подругу за поздравление. "Люблю тебя, сестренка", – ответил
мужчина . Примечательно, что им не раз приписывали роман. Однако между
моделью и агентом никогда не было любовных отношений.
12 Дек 2019 в 3:58 PST
Напомним,
после развода с актером Бредли Купером недолго горевала в одиночестве. А недавно российская модель показала публике своего нового любовника. СМИ предполагают, что
это британский фотограф Рован
Папье. Они знакомы много
лет, но, судя по всему, их отношения переросли из дружеских в нечто
большее.