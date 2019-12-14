США исключили из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере, три российские компании.

США исключили из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере, три российские компании.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе Минфина США.Отмечается, что речь идет о ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "Юником", которых обвинили в том, что они связаны с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы Evil Corp и с 5 декабря 2019 года, ввели против них санкции.