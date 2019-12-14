Почти 25% школ России ввели ограничительные меры по использованию детьми мобильных телефонов. Об этом завила министр просвещения Ольга Васильева на Деловом завтраке в Российской газете. Причем в Белгородской области, а также в Северной Осетии и Ингушетии такое решение приняли 100% школ.

Почти 25% школ России ввели ограничительные меры по использованию детьми мобильных телефонов. Об этом завила министр просвещения Ольга Васильева на "Деловом завтраке" в "Российской газете".По ее данным, такое решение после рекомендации министерства приняли 10628 школ страны. Причем 25% – это средние показания по России. К примеру, в Белгородской области, а также в Северной Осетии и Ингушетии такое решение приняли 100% школ, Кемеровской области — 67,3%, в Камчатском крае — 37,5%. Москва пока не планирует отказываться от мобильных телефонов в школах, считая их частью учебного процесса.Васильева напомнила о результатах проведенного прошлым летом социологического опроса, в ходе которого выяснялось отношение школьников, учителей и родителей к ограничительным мерам по использованию мобильных телефонов во время занятий. Тогда 61% школьников, 89% родителей, и 90% педагогов поддержали это ограничение. При этом 75% опрошенных выступили и за ограничение пользования мобильными телефонами во время урока и педагогами.Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. При необходимости и возможности школам рекомендуется на время уроков организовать хранение телефонов в предусмотренном месте.