Северная Корея провела крупное испытание на космодроме Сохэ. Пока не уточняется, какое именно, однако указывается, что оно направлено на поднятие потенциала стратегического ядерного сдерживания КНДР.

Северная Корея провела крупное испытание на космодроме Сохэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на академию оборонных наук страны. В сообщении не уточняется, какое именно испытание проведено, однако указывается, что оно направлено на "поднятие потенциала" стратегического ядерного сдерживания КНДР.Испытание, названное "крупным событием" и носящее "крайне важный характер", проведено в ночь с пятницы на субботу и длилось семь минут (с 22.41 по 22.48 по местному времени). Ранее 8 декабря северокорейские СМИ сообщили о проведении испытаний на космодроме Сохэ. Предположительно, речь шла о ракетном двигателе. Это первый подобный тест с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.После появления этих сообщений президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что лидер КНДР Ким Чен Ын может "потерять все", если предпримет враждебные действия.