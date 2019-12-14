Предприятие планирует расплатиться за него в феврале

Государственное унитарное предприятие Владимирской области Комбинат «Тепличный» взяло кредит на 100 млн рублей для покрытия затрат, связанных с основной деятельностью.Чтобы предоставить средства комбинату, владимирскому филиалу «Московского индустриального банка» пришлось участвовать в конкурсе. По словам представителей финансовой организации, комбинат, обеспечивающий работой 440 человек, является одним из наиболее эффективных предприятий региона.Банк предоставил комбинату кредит на 9 месяцев, но на «Тепличном» планируют рассчитаться за него уже в феврале. Напомним, в 2020 году ГУП должен пройти процедуру приватизации.