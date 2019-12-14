На четвертом этапе Куба мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, мужская сборная России завоевала золотые медали в командной гонке преследования. Эта победа позволила россиянам занять первое место в общем зачете турнира.

На четвертом этапе Куба мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано, мужская сборная России завоевала золотые медали в командной гонке преследования. Эта победа позволила россиянам занять первое место в общем зачете турнира.За российскую команду выступили Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков. Они показали лучший результат дня – 3 минуты 42,939 секунды. Вторыми стали японские конькобежцы (3.42,999). Тройку лучших замкнули представители Канады (3.44,876).В нынешнем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. Россияне набрали после трех этапов 312 очков. Японцы идут вторыми с 302 баллами. Канадцы стали третьими, имея в активе 290 очков.