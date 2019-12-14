Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото на этапе Кубка мира в японском Нагано. Россиянин показал лучшее время дня на дистанции 500 метров, финишировав с результатом 34,508 секунды. Это новый рекорд катка.

Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото на этапе Кубка мира в японском Нагано. Россиянин показал лучшее время дня на дистанции 500 метров, финишировав с результатом 34,508 секунды. Это новый рекорд катка.Серебро досталось еще одному представителю России Павлу Кулижникову (+0,01 секунды). В тройке лучших также оказался Юма Мураками из Японии (+0,03).Россияне Артем Арефьев и Руслан Мурашов заняли соответственно шестое и 17-е места.