У президента Белоруси на столе находится распоряжение, принятие которого повлияет на то, как страна вступит в новое десятилетие. С его подписанием глава государства должен определиться в ближайшее время.

У президента Белоруси на столе находится распоряжение, принятие которого повлияет на то, как страна вступит в новое десятилетие. С его подписанием глава государства должен определиться в ближайшее время.Лукашенко предстоит решить вопрос о том, будут ли белорусы отдыхать 2 января без дальнейших отработок. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", данная информация была получена из "надежных источников".Ранее ожидалось, что выходными днями для граждан страны будут лишь 1 и 7 января. В следующем году жители также смогут получить дополнительный день отдыха в апреле, мае, июле и декабря.