Кунцевский суд сегодня начал разбираться в семейном конфликте хоккеиста Никиты Зайцева. Бывшая жена обвинила защитника клуба НХЛ в похищении двух дочерей и требует их вернуть. У спортсмена — встречные претензии. Он заявляет о недопустимом поведении супруги, грубом обращении с детьми. И требует взыскать с нее алименты.

Кунцевский суд сегодня начал разбираться в семейном конфликте хоккеиста Никиты Зайцева. Бывшая жена обвинила защитника клуба НХЛ в похищении двух дочерей и требует их вернуть. У спортсмена — встречные претензии. Он заявляет о недопустимом поведении супруги, грубом обращении с детьми. И требует взыскать с нее алименты.Сегодня в Кунцевском суде начали решать, с кем будут жить четырехлетняя Соня и двухлетняя Вера. Со своим отцом — защитником канадского клуба "Ottawa Senators" Накитой Зайцевым или с матерью Маргаритой.Поскольку речь идет о несовершеннолетних, слушания проходят в закрытом режиме. В коридорах перед залом заседания — тишина.Стороны даже не смотрят друг на друга. Мать девочек в сопровождении адвокатов. А вот отца, известного хоккеиста — сегодня не было. Его отец, дедушка девочек, общаться с журналистами не захотел.Маргарита, мать девочек, утверждает, что ее бывший муж и бывший свёкр детей похитили.Три недели назад Никита Зайцев специально прилетал из Канады в Россию. Поводом стало вот это видео, на котором бывшая жена хоккеиста грубо обращается с дочерью."Никита просто воспользовался своим точно таким же правом, приехал и забрал своих детей. Дети сегодняшнего дня и всегда занимают позицию: папочка, пожалуйста, мы маму фактически не знаем", — говорит Витория Данильченко, адвокат Никиты Зайцева.Где девочки сейчас — непонятно. Бабушка и дедушка утверждают, что они живут с ними в этом загородном доме. Но полиция проверить это не смогла."Я не захожу сюда. Только уборщица приходила, по местам расставила. потому что я просто не могу", — рассказала Маргарита Зайцева.Квартира, где мы общаемся с Маргаритой, мало похожа на место, где могли жить маленькие дети. Немного игрушек, несколько рисунков, одежда с этикетками.Зайцева объясняет это безденежьем после расставания с мужем. На зарплату репетитора по английскому мол не разгуляешься."Вот все, что у меня вообще в жизни есть и они еще хотят детей забрать. Я думаю, что здесь чисто финансовый вопрос", — говорит женщина.Финансовый вопрос здесь действительно важен. Причём для обеих сторон. Речь идёт о трех миллионах рублей в месяц.Именно такие алименты должен будет платить Зайцев, если девочек оставят с матерью. Сам хоккеист тоже требует не только детей, но и алименты с бывшей жены — понятно гораздо скромнее.Решить это запутанное дело быстро вряд ли получится. Сегодняшние заседание закончилось, так и не начавшись. Из-за угрозы пожара суд эвакуировали, а слушания перенесли.