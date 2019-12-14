Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней.В конце октября глава минфина Белоруссии заявил, что республика рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней (примерно 500 миллионов долларов​​​ или 31 млрд рублей). Это произошло на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита. Тогда же он сообщил, что республика больше не запрашивает у России этот государственный кредит и что потребности в нем нет.Сейчас же президент Белоруссии уполномочил министерство финансов подписать проект соглашения о привлечении внешнего государственного заёма сроком на пять лет … в качестве основы для проведения переговоров, сообщает РИА Новости.На 1 сентября 2019 г. внешний госдолг Белоруссии составлял 16,5 млрд долларов (27,3% ВВП), согласно данным Минфина Белоруссии. В 2017 году около 40% долга приходилось на Россию.Один из последних российских финансовых кредитов был получен Белоруссией в сентябре 2017 года в размере 700 млн долларов. А в июне того же года Россия выдала Белоруссии 2,2 млрд долларов на строительство атомной электростанции.