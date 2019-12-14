Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Зелимхан Котиков ушел в отставку. Соответствующее заявление, написанное по собственной инициативе, принял глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Зелимхан Котиков ушел в отставку. Соответствующее заявление, написанное по собственной инициативе, принял глава республики Махмуд-Али Калиматов.Об этом сообщается на сайте Республики Ингушетии. Отмечается, что указ об освобождении Котикова от занимаемой должности подписан сегодня, 13 декабря.Экс-министр был назначен руководителем ведомства в январе 2017 года. Временное исполнение обязанностей министра труда, занятости и социального развития возложено на Адама Хашагульгова. Ранее он занимал должность заместителя руководителя.В сентябре 2018 года следственные органы возбудили в отношении министра труда уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупном размере.