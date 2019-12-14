Любой человек всего в один клик может сделать с моим лицом все, что угодно - это слова петербуржца Павла Маковкина, который намерен подать судебный иск по факту незаконного использования персональных данных. Дело в том, что его фотографию превратили в рекламный объект для раскрутки приложения FaceApp.

"Любой человек всего в один клик может сделать с моим лицом все, что угодно" — это слова петербуржца Павла Маковкина, который намерен подать весьма необычный судебный иск по факту незаконного использования персональных данных. Дело в том, что его фотографию превратили в рекламный объект для раскрутки популярнейшего приложения FaceApp, где человека можно виртуально состарить, омолодить, нанести ему яркий макияж или даже поменять пол с помощью алгоритмов нейросетей. При этом сам гражданин Маковкин настаивает, что согласия на подобное не давал, так как фотографировался давно для никому неизвестного приложения и не предполагал, что ему могут накрасить помадой губы или сделать из него жеманного блондина. Кроме того, мужчина жалуется на проблемы, которые из-за снимков у него якобы могут возникнуть на работе.Несколько неуловимых движений — и щеки Павла Маковкина покрываются татуировками, румянцем, морщинами. Не лицо, а испытательный полигон для фантазеров-пользователей приложения. Их труды отличаются разнообразием и выдумкой — мужчина пересмотрел много вариаций на тему свой внешности. Не такой славы ждал чиновник, а по совместительству актер и фотомодель, когда полгода назад соглашался на рядовую рекламную съемку, подписывая ничем не примечательный, по его словам, договор."По факту каждый скачавший — а это более 70 миллионов человек — могли по-разному изощряться в плане изменения моей внешности. Если бы в договоре было прописано, что мое лицо будут использовать в таких целях, я бы никакого согласия бы не давал. Тем более, что там можно и пол менять, и губы красить, и сохранять изображение", — жалуется Павел Маковкин, председатель молодежного совета Курортного района Санкт-Петербурга.Многоликий поневоле Павел сокрушается: мол, речь шла об обычной рекламе, но никак не о превращении в лицо приложения. Правда, документ предоставить не может, говорит, что запрошенную копию ему не дают. На письма хозяева этой физиогномической карусели не отвечают: или письма тонут по пути в Америку, или падают в океан непрочитанных сообщений, или игнорируются умышленно.Все это, по словам адвоката Павла, бьет по чести и достоинству его доверителя. С тезисом этим согласны и другие юристы, они призывают бросаться в юридический бой."Гражданский кодекс содержит информацию о том, что изображение гражданина РФ защищено законом. Человек имеет право защищать его в суде. И в случае его незаконного использования суд может обязать изъять из оборота это изображение", — говорит юрист Игорь Апостол.Тем более, что воодушевляющие примеры есть. Вести о них прилетают из Екатеринбурга, где девушка через суд запретила использовать свое фото в рекламе надгробий. 8 лет назад она опрометчиво щелкнулась на документы в одном из салонов, а потом нашла себя на круглой табличке — такой вот сюрприз. Потребовала все убрать, но предприниматель ничего зазорного не увидел. Пришлось подавать иск. Предпринимателя обязали выплатить 30 тысяч, а лицо девушки с памятников снять.Вот только в Екатеринбурге никакого договора на рекламу точно не было, а в петербургской истории был."Если человек добровольно передал права организации, то в дальнейшем уже неважно, сколько денег заработает организация, используя его изображение. Права переданы, дополнительных требований нет", — объясняет Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации.Поэтому сначала представители Павла будут пробовать силы в российском суде, параллельно прощупывая американскую судебную почву. А она благодатная — претензий за океаном к FaceApp хватает. Дело в том, что приложение разработали в Петербурге. Русские. И потом оно ушло за рубеж. Конечно, убеждены в Сенате США, чтобы шпионить за свободным миром. ФБР добавляет: чтобы на выборы влиять. Куда ж без этого. А тут еще история с украденным лицом."В данном случае это похоже на очередную пиар-акцию. FaceApp все подзабыли, это уже ушедшая в тень история, уже люди не постят себя в соцсетях, нужно о себе напомнить. А суды — это очень распространенная пиар-акция. Сам молодой человек — он тоже политик, а для них мелькание в прессе тоже важно", — считает Антон Вуйма, PR-специалист.Пока же больше мелькания на экранах смартфонов. И пока иски готовятся, маски, макияжи и залысины продолжают появляться.