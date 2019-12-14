Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.

Предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, стороны продолжают обсуждать конкретику, конечного варианта пока нет.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.Он подчеркнул, что в целом украинско-российские переговоры прошли успешно, обе стороны продолжают работу.При этом Витренко не знает, когда будет следующий раунд переговоров. По его словам, это зависит от прогресса в отношениях.13 декабря Витренко и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер провели в Вене четырехсторонние переговоры.9 декабря президенты России и Украины в Париже обсудили вопрос транзита и прямых поставок голубого топлива на Украину. В случае их возобновления российский газ может обойтись конечному украинскому потребителю на четверть дешевле, чем в настоящее время.