Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе нормандского саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения​​​."Попытки были. Разговор был рабочий", — сказал Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, правда ли, что украинская сторона пыталась изменить Минские соглашения.Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия) завершился в Париже принятием совместного коммюнике. Стороны договорились о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения, полном прекращении огня, запланировали обмен пленными на принципах "всех на всех". Следующая встреча лидеров должна состояться через четыре месяца.Андрей Руденко считает, что говорить точно о сроке проведения следующей встречи пока рано. Это связано с тем, что уже бывали случаи, когда намечались даты встреч, а потом отменялись. По словам Руденко, развитие данной истории будет во многом зависеть и от ситуации внутри Украины, и от итогов парижского "бенефиса" Зеленского.Ранее в эфире телеканала "1+1" президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений, в том числе в отношении контроля над границей.