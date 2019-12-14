Колорадо Эвеланш в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду обыграл команду Нью-Джерси Дэвилз со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

"Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду обыграл команду "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 1:1).У победителей встречи голами отметились швед Габриэль Ландеског, россиянин Валерий Ничушкин и канадец Натан Маккиннон, забросившие шайбы на 12-й, 28-й и 60-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 56-й минуте отличился швейцарец Мирко Мюллер.Для 24-летнего россиянина эта шайба стала шестой в последних десяти играх. Теперь на счету уроженца Челябинска 10 (6+4) очков в 27 встречах сезона и 84 (29+55) очка в 251 матче лиги."Колорадо" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 45 очками вышел в лидеры Западной конференции, а "Нью-Джерси", потерпевший седьмое поражение кряду, расположился на 15-й строчке на Востоке, имея в активе 23 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Эвеланш" во вторник, 17 декабря, на выезде сыграет с "Сент-Луисом", занимающим второе место на Западе, а "Дэвилз" двумя днями ранее встретится с "Аризоной".