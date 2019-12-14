Популярная соцсеть Одноклассники подвела итоги уходящего, 2019 года. Онлайн-платформа выяснила, какие темы больше всего интересовали ее пользователей. Весть о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга, попала в топ-10.

Популярная соцсеть "Одноклассники" подвела итоги уходящего,2019 года. Онлайн-платформа выяснила, какие темы больше всего интересовали еепользователей. Весть о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга, попала в топ-10.Новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что врачи поставили артистке страшный диагноз:"глиобластома". По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертуюстадию рака мозга.После было множество противоречащих друг другу и здравомусмыслу сообщений. СМИ, со ссылкой на анонимные источники и неназванных друзейартистки, писали, что онкобольная Анастасия Заворотнюк находится в коме из-заотека мозга. После появились слухи, что она впала в состояние сопора. Теперь же утверждается,дескать, правая сторона тела артистки останется парализованной.Родственникам даже пришлось создавать "Инстаграм"-аккаунт вподдержку звезды. На этой странице периодически опровергаются непроверенные данные и последние новости осостоянии "Моей прекрасной няни".Отметим, что – это неединственное, что интересовало интернет-обывателей. Эта тема в топ-10 "Одноклассников"заняла всего лишь восьмую строчку.11 Дек 2019 в 4:42 PSTТяжелый недуг звезды обсуждали не так активно, как, например,смерть певицы Юлии Началовой. Трагическое событие оказалось на пятой строке,побив при этом не только но и нашумевший приговор футболистамКокорину и Мамаеву – это шестое место. Под номером семь составители рейтингауказали пожар в Соборе Парижской Богоматери, под номером девять – финал сериала"Игра Престолов", замыкает десятку – музыкальный конкурс "Евровидение".Интересно, что напервом месте в топ-10 самых обсуждаемых тем в "Однокласниках" оказались пожарына территории Сибири. Вторая строчка в рейтинге – тема выборов президентаУкраины. Замыкает тройку – наводнения в Иркутской области. Четвертое местополучили экологические проблемы в Шиесе.