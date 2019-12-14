Популярная соцсеть Одноклассники подвела итоги уходящего,
2019 года. Онлайн-платформа выяснила, какие темы больше всего интересовали ее
пользователей. Весть о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга, попала в топ-10.
Популярная соцсеть "Одноклассники" подвела итоги уходящего,
2019 года. Онлайн-платформа выяснила, какие темы больше всего интересовали ее
пользователей. Весть о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга, попала в топ-10.
Новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня"
повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что врачи поставили артистке страшный диагноз:
"глиобластома". По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертую
стадию рака мозга.
После было множество противоречащих друг другу и здравому
смыслу сообщений. СМИ, со ссылкой на анонимные источники и неназванных друзей
артистки, писали, что онкобольная Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за
отека мозга. После появились слухи, что она впала в состояние сопора. Теперь же утверждается,
дескать, правая сторона тела артистки останется парализованной.
Родственникам даже пришлось создавать "Инстаграм"-аккаунт в
поддержку звезды. На этой странице периодически опровергаются непроверенные данные и последние новости о
состоянии "Моей прекрасной няни".
Отметим, что – это не
единственное, что интересовало интернет-обывателей. Эта тема в топ-10 "Одноклассников"
заняла всего лишь восьмую строчку.
11 Дек 2019 в 4:42 PST
Тяжелый недуг звезды обсуждали не так активно, как, например,
смерть певицы Юлии Началовой. Трагическое событие оказалось на пятой строке,
побив при этом не только но и нашумевший приговор футболистам
Кокорину и Мамаеву – это шестое место. Под номером семь составители рейтинга
указали пожар в Соборе Парижской Богоматери, под номером девять – финал сериала
"Игра Престолов", замыкает десятку – музыкальный конкурс "Евровидение".
Интересно, что на
первом месте в топ-10 самых обсуждаемых тем в "Однокласниках" оказались пожары
на территории Сибири. Вторая строчка в рейтинге – тема выборов президента
Украины. Замыкает тройку – наводнения в Иркутской области. Четвертое место
получили экологические проблемы в Шиесе.