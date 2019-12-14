Женщина перечислила денежные средства в качестве предоплаты, но организация взятые на себя обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве при реализации туристической путевки.В полицию с заявлением обратилась 47-летняя москвичка. По ее словам, что заключила договор о покупке туристической путевки с одной из компаний, расположенных в центре Москвы. Женщина перечислила денежные средства в качестве предоплаты, но организация взятые на себя обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Алтуфьевском шоссе задержали подозреваемую – 49-летнюю жительницу столицы. Злоумышленница работала в данной организации в должности заместителя директора и деньгами, полученными за путевку, распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60