Церемония прощания с актрисой Екатериной Дуровой состоится 16 декабря в Театре на Малой Бронной, где она проработала 30 лет.

Церемония прощания с актрисой Екатериной Дуровой состоится 16 декабря в Театре на Малой Бронной, где она проработала 30 лет.После состоится отпевание в храме Большое Вознесение, а затем тело усопшей будет кремировано на Митинском кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.Екатерина Дурова скончалась в Москве 13 декабря в возрасте 60 лет после тяжелой и продолжительной болезни.С 1980 года по 1984 год Дурова служила в Театре на Таганке. С 1984 года — актриса Театра на Малой Бронной. Много снималась в кино. Среди наиболее известных фильмов с ее участием — "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Поклонник", "Юрьев день", "Школьный вальс", "Фантазии Фарятьева", "Зеленый фургон", "Короткое замыкание", "Кровавая барыня".