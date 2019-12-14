Сегодня, 13 декабря, показательным стал суд над подозреваемыми из числа боевиков нацбатальонов. Среди вопросов к официальной версии полиции, отсутствие заказчиков преступления.

План А — переписать Минские соглашения, план Б — возвести стену и отгородить Донбасс — варианты достижения мира на Украине, которые озвучивает президент Зеленский в Киеве, звучат все более странно и как будто в угоду националистам. Курирующий их министр Аваков сопровождает Зеленского и во время нормандского саммита, и в телеэфире, и на пресс-конференции по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Сегодня, 13 декабря, показательным стал суд над подозреваемыми из числа боевиков нацбатальонов. Среди вопросов к официальной версии полиции, отсутствие заказчиков преступления.Обвинение разваливается. Военную медсестру Яну Дугарь суд отпустил под домашний арест. Есть документы, согласно которым ее в момент преступления вообще не было в стране.Зал встречал овациями следующую подозреваемую — Юлию Кузьменко по кличке Лиса. Следствие считает, что именно она прикрепила под машину Шеремета бомбу, а изготовили взрывное устройство супруги Грищенко. Они уже находятся в следственном изоляторе по другому делу.Вину никто не признает. Подозреваемый Владислав Грищенко заявил:— Мне показали фотографию Шеремета. Сказали так — бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит.Идейный вдохновитель, по версии полиции, Андрей Антоненко, он же "Нацик". Это действующий сержант украинской армии, музыкант. Один из образцов его творчества — песня, которая считается гимном украинского спецназа. Остаться невидимым самому у Антоненко не получилось. Его идентифицировали по принту на куртке и характерному прихрамыванию.Всех, конечно, интересовало, как отнесется к выводам следствия мать погибшего:— Не показалось ли вам странным, что мы так и не услышали имена заказчиков?— О заказчике вообще речи не шло.Нам тоже удалось пообщаться с Людмилой Шеремет. По ее словам, для этого расследования не было политической воли.Расследование Зеленский уже поставил себе в заслугу, хотя доказательства были собраны еще в 2016-м. После этого за бандитами просто следили.В обвинительном заключении никаких заказчиков. Банда, будто бы, руководствовалась только арийскими идеями и убийством хотела дестабилизировать ситуацию в стране. Арсен Аваков заявил:— Если общество позволит себе пропускать ради заслуг на войне соучастие в убийстве, тогда мы как общество будем несостоятельны.Аваков будто пробует, примет ли украинское общество гонения на националистов. Таким приемом постепенной подготовки публики пользуется и украинский президент. На прошлой неделе в Лондоне его помощник Ермак предлагал обнести Донбасс стеной, а теперь, когда к этой мысли привыкли, об этом впервые заговорил и сам Зеленский:"Мы подробно прорабатывали эти планы. Мы понимаем, если будет стена, нужно, чтобы все украинцы с оккупированных территорий выехали. Там, за стеной, будет другое, не государство даже, а, скажем, территория, другая местность, где останутся только боевики. Это будет другое государство, которое мы никогда не признаем".Этого и близко нет в Минских соглашениях, которые в Париже Зеленский согласился выполнять неукоснительно.Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил: "Значит там договорились, там признали, а здесь опять говорят по поводу изменений. Если украинская сторона будет занимать такую позицию в вопросе реализации Минских соглашений, то, конечно, никакого мира не наступит".Отгородиться от проблем — для Украины такая тактика не новая. Построить забор на границе с Россией собирался еще премьер Яценюк, только деньги на строительство были разворованы, а остатки фортификационных сооружений разрушили дикие кабаны.