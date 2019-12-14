Авторов знаменитого шоу Поле чудес уличили в незнании русского языка. Ведущий Леонид Якубович загадал название продукта, в котором не хватало буквы н.

Авторов знаменитого шоу "Поле чудес" уличили в незнании русского языка. Ведущий Леонид Якубович загадал название продукта, в котором не хватало буквы "н".Несмотря на упущение, слово было отгадано одним из участников шоу, после чего он стал победителем. Однако внимательные телезрители заметили, что вместе с этим русский язык "отправился в музей капитал-шоу "Поле чудес".Речь шла о названии леденцов "монпансье", которое авторы программы загадали как "монпасье". Из-за ошибки длина слова сократилась, что усложнило задачу гостям телевикторины."Хорошо, что этого не видит Листьев", – резюмировали в телеграм-канале "Планерка".