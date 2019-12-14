Артист балета Николай Цискаридзе стал гостем ток-шоу Судьба человека на телеканале Россия 1. Знаменитый танцовщик рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему закончил сценическую карьеру.

Артист балета Николай Цискаридзе стал гостем ток-шоу "Судьбачеловека" на телеканале "Россия 1". Знаменитый танцовщик рассказал ведущему БорисуКорчевникову, почему закончил сценическую карьеру.Николай Цискаридзе окончил Московскоехореографическое училище в 1992 году. Будущая звезда занималась классическимтанцем у известного педагога Петра Антоновича Пестова. После выпускныхэкзаменов танцовщик был принят в труппу Большого театра."Когда нам вручали дипломы по окончании училища, то мойучитель Петр Пестов сказал: "Твое амплуа не подразумевает старости. Не делайглупости, не перетанцовывай. 21 год – самый большой срок. Не смей танцеватьбольше", – рассказал Николай Цискаридзе в ток-шоу "Судьба человека".Артист отметил, что первые годы выступлений не предавал значениясловам педагога. Между тем на 18-м сезоне на сцене он заметил, что танцевать становитсявсе сложнее. Порох в пороховницах стал заканчиваться."Я понял, что еще несколько лет на своих способностяхпротяну. Вот эта амплитуда данных, она стала тихо умирать. Природа есть природа.Я сказал министру культуры, что уйду. Многие думали, что я шучу. Попросил найтимне работу, но со своими знаниями я отказался ехать на периферию" – отметил экс-солистБольшого театра в сегодняшнем выпускеНиколай Цискаридзе поведал, что 5 июня 2013 года в последнийраз станцевал в спектакле "Жизель". По словам артиста, никто не верил, что егонамерения серьезны."После выступления сказал гримеру: "Все!" Пацан сказал –пацан сделал. Я сейчас иногда вспоминаю, что я артист. Редко, но выхожу насцену", – сказал Николай Цискаридзе в эфире ток-шоу