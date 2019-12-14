Артист балета Николай Цискаридзе стал гостем ток-шоу Судьба
человека на телеканале Россия 1. Знаменитый танцовщик рассказал ведущему Борису
Корчевникову, почему закончил сценическую карьеру.
Артист балета Николай Цискаридзе стал гостем ток-шоу "Судьба
человека" на телеканале "Россия 1". Знаменитый танцовщик рассказал ведущему Борису
Корчевникову, почему закончил сценическую карьеру.
Николай Цискаридзе окончил Московское
хореографическое училище в 1992 году. Будущая звезда занималась классическим
танцем у известного педагога Петра Антоновича Пестова. После выпускных
экзаменов танцовщик был принят в труппу Большого театра.
"Когда нам вручали дипломы по окончании училища, то мой
учитель Петр Пестов сказал: "Твое амплуа не подразумевает старости. Не делай
глупости, не перетанцовывай. 21 год – самый большой срок. Не смей танцевать
больше", – рассказал Николай Цискаридзе в ток-шоу "Судьба человека".
Артист отметил, что первые годы выступлений не предавал значения
словам педагога. Между тем на 18-м сезоне на сцене он заметил, что танцевать становится
все сложнее. Порох в пороховницах стал заканчиваться.
"Я понял, что еще несколько лет на своих способностях
протяну. Вот эта амплитуда данных, она стала тихо умирать. Природа есть природа.
Я сказал министру культуры, что уйду. Многие думали, что я шучу. Попросил найти
мне работу, но со своими знаниями я отказался ехать на периферию" – отметил экс-солист
Большого театра в сегодняшнем выпуске
Николай Цискаридзе поведал, что 5 июня 2013 года в последний
раз станцевал в спектакле "Жизель". По словам артиста, никто не верил, что его
намерения серьезны.
"После выступления сказал гримеру: "Все!" Пацан сказал –
пацан сделал. Я сейчас иногда вспоминаю, что я артист. Редко, но выхожу на
сцену", – сказал Николай Цискаридзе в эфире ток-шоу