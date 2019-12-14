Злоумышленник жестоко расправился с пенсионеркой в Башкирии. Через три недели погибшей должно было исполниться 90 лет. Предполагаемый убийца попал в объектив камеры наблюдения и в настоящее время его поисками активно занимаются сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемого в совершении жестокого убийства пожилой женщины, произошедшего вечером в минувший четверг, 12 декабря, в Стерлитамаке.По предварительным данным, злоумышленник в жилище, где находилась 89-летняя Валентина Федоровна М. Как рассказал местным СМИ внук погибшей, преступник пытал свою жертву, после чего убил и ушел, прихватив обнаруженные ценности.Перед тем как покинуть дом, он открыл газ на кухне и запер входную дверь.Добычей убийцы стала небольшая сумма денег, документы, немного вещей и золотой нательный крестик на цепочке, снятый с тела пенсионерки.