Мероприятие прошло в рамках межведомственной операции «Семья»

В рамках комплексной межведомственной операции «Семья» в Головинской средней общеобразовательной школе Судогодского района состоялось родительское собрание, на которое были приглашены родители и законные представители несовершеннолетних и из других школ.В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Судогодскому району, представители МЧС, прокуратуры и администрации района.Основно темой встречи стало обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних и подростков.Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по Судогодскому району Наталья Смирнова рассказала о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на территории Судогодский района в текущем году, напомнила родителям о надлежащем исполнении обязанностей по отношению к детям и ответственности за их неисполнение. Особый акцент был сделан на необходимости грамотного контроля за несовершеннолетним и участия в их жизни.Также она затронула вопросы профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании среди подростков.Инспектор группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району Ирина Дугина рассказала гостям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, довела статистику травматизма детей на территории района.