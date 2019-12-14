Мужчина сообщил, что с территории организации неизвестные похитили электрический кабель...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали подозреваемого в краже кабеля.В полицию поступило заявление от сотрудника охраны одной из организаций. Мужчина сообщил, что с территории организации на улице Дмитриевского неизвестные похитили электрический кабель, принадлежащий компании. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Квисистской улице. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73