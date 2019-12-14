Установлен факт розничной продажи 17-летнему юноше алкогольной продукции...

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что продавец-кассир одного из супермаркетов, расположенного в 8 микрорайоне Зеленограда, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку – двух бутылок пива объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта 4,6%.Ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31