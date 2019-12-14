Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран и его приспешников в атаке на военную базу, расположенную в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран и его "приспешников" в атаке на военную базу, расположенную в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада."Мы решительно осуждаем нападение иранских приспешников, в результате которого на этой неделе получили ранения пять иракских солдат рядом с аэропортом Багдада", — заявил Помпео на своей странице в "Твиттере". После этого он пригрозил решительным ответом, если Иран навредит персоналу США или иракцам.Обстрел военной базы, расположенной неподалеку от международного аэропорта Багдада, произошел в понедельник. Два реактивных снаряда упали в непосредственной близости от международной гавани, сообщает ТАСС.Противостояние США и Ирана в военно-политической сфере продолжается. Последнее серьезное обострение произошло в сентябре этого года. Тогда несколько беспилотников атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, что привело к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана.11 декабря в докладе генсека ООН Совету Безопасности было сказано, что эксперты не смогли доказать участие Ирана в сентябрьских атаках.В июне иранцы сбили американский стратегический беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Исламской республики.