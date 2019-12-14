Совсем недавно сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию. Стоило только ему выписаться из больницы, как он снова попал в ДТП. Об этом 21-летний парень рассказал в Stories на своей странице в Instagram. Информацию подтвердил супруг Валерии Иосиф Пригожин.

Совсем недавно сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию. Стоило только ему выписаться из больницы, как он снова попал в ДТП. Об этом 21-летний парень рассказал в Stories на своей странице в Instagram. Информацию подтвердил супруг Валерии Иосиф Пригожин."Это, конечно, смешно", — прокомментировал ситуацию Арсений Шульгин. Грузовой Citroen протаранил бок машины, на которой ехал парень. Водителя иномарки Шульгин назвал "дятлом". По словам сына Валерии, в машину ему больше, похоже, садиться нельзя. На этот раз Арсений не пострадал.Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что Шульгин со своей девушкой буквально сегодня, 13 декабря, выписались из больницы, вызвали такси, а в него врезалась другая машина. "Ирония судьбы", — отметил продюсер.В прошлый раз парню повезло меньше. Он разбил губу, а его девушка Лиана, сидевшая за рулем, сломала руку. Именно благодаря ее мастерству как водителя удалось избежать более страшных последствий.Сама певица Валерия рассказала, что у нее было нехорошее предчувствие.